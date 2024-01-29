Стало відомо, чому в Дніпрі так і не добудували метро

Чому не відкрилися нові станції Дніпровського метрополітену

Планувалося, що найближчими роками у місті з'явиться ще принаймні три станції - "Театральна", "Центральна" та "Музейна". Будівництвом займався турецький підрядник - компанія Limak. За словами Філатова, на початку повномасштабної війни вона просто виїхала.

"Після того, як ще в перші дні повномасштабного вторгнення турецький Limak здимів з будмайданчиків - забравши весь персонал, техніку та документи, міжнародна польська компанія ILF (що здійснює технічний нагляд за будівництвом підземки) зафіксувала всі порушені ними зобов'язання та надала оцінку залишених ними робіт", - заявив мер.

Чому в Дніпрі не добудували метро (скріншот)

Він зазначив, що "історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна". За його словами, турецька компанія-підрядник мала відповідальність, як за контрактом та міжнародним тендером, який "схвалювали закордонні партнери, а не місто" так і за гарантіями, "котрі вони надавали європейським банкам".

"Але в нашій країні такі пригоди з турецькими "партнерами", на жаль, непоодинокі. Безумовно, про недоброчесність і відмову знайти бодай якийсь компроміс вже давно поінформовані Кабмін, Торгово-промислова палата та правоохоронці. На черзі відповідні заяви до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот", - додав Філатов.

Метро Дніпра (фото: metro.dp.ua)

Коли відновиться будівництво метро у Дніпрі

Також мер заявив, що нині місто хоче "досягти справедливості в офіційній площині", аби "дати приклад того, що зневага та байдужість врешті зіграє проти тих, хто їх виявляє".

"Місто ж поки вимушене шукати інші варіанти для підтримки недобудованих Limak тунелів та закінчення робіт у метро - коли для цього буде можливість", - зазначив він.