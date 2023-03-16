Стало відомо, чи можна ходити взутим по дому

Чому не можна ходити у вуличному взутті вдома

Експерт рекомендує знімати взуття перед входом до будинку, щоб зменшити сліди бруду та фекалій, які ви неминуче набираєте під час прогулянок на вулиці.

В Університеті Арізони ще у 2008 році провели дослідження про кількість бактерій на взутті. Для цього вони брали мазки із взуття добровольців протягом двох тижнів. І з'ясували – у середньому 421 000 одиниць бактерій прилипали до зовнішнього боку взуття.

У зразках переважала кишкова паличка, яка, як відомо, викликає інфекції кишківника та сечовивідних шляхів, а також інші проблеми зі здоров'ям.

Крім того, батькам варто пам'ятати, що контакт "руки в рот" - один з основних способів впливу на дітей токсичних речовин та збудників інфекційних захворювань.

За словами Літт, у міських районах з високим вмістом свинцевих фарб (побудовані до 1978 року будинки), вчені виявили високі рівні вмісту свинцю в домашньому пилу й основним джерелом став пил, який надходив з вулиці.

А із саду можна на взутті принести додому навіть залишки пестицидів.