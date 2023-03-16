Стало відомо, чи можна ходити взутим по дому

Звичка ходити по дому у вуличному взутті є у багатьох людей. Хоча це багато в чому залежить від переваг кожної людини. Зняти кросівки після довгого дня може принести певний комфорт, а також продовжити термін служби вашого килимового покриття та позбавить додаткового миття підлоги.
А як така звичка може вплинути на ваше здоров'я, розповіла професорка екологічних досліджень Університету Колорадо Джілл Літт.
Експерт рекомендує знімати взуття перед входом до будинку, щоб зменшити сліди бруду та фекалій, які ви неминуче набираєте під час прогулянок на вулиці.
В Університеті Арізони ще у 2008 році провели дослідження про кількість бактерій на взутті. Для цього вони брали мазки із взуття добровольців протягом двох тижнів. І з'ясували – у середньому 421 000 одиниць бактерій прилипали до зовнішнього боку взуття.
У зразках переважала кишкова паличка, яка, як відомо, викликає інфекції кишківника та сечовивідних шляхів, а також інші проблеми зі здоров'ям.
Крім того, батькам варто пам'ятати, що контакт "руки в рот" - один з основних способів впливу на дітей токсичних речовин та збудників інфекційних захворювань.
За словами Літт, у міських районах з високим вмістом свинцевих фарб (побудовані до 1978 року будинки), вчені виявили високі рівні вмісту свинцю в домашньому пилу й основним джерелом став пил, який надходив з вулиці.
А із саду можна на взутті принести додому навіть залишки пестицидів.
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