Стало відомо, чи братиме Україна участь у "Євробаченні-2025"

"Євробачення-2025" пройде наступного року у Швейцарії після перемоги Nemo з піснею "The Code" попереднього року. Останнім часом точаться дискусії про те, чи доцільно Україні брати участь у цьому музичному дійстві під час війни.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яке рішення прийняло "Суспільне Мовлення", яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України.
Українські організатори кажуть, що "Євробачення" вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.
“Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде Росія", - йдеться у заяві мовника.
Так як "Євробачення" - це "ключовий елемент культурної дипломатії", то "Суспільне" зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще".
Голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська наголошує, що минулі роки пісні "Стефанія" та "Teresa & Maria" гучно зазвучали на всю Європу, нагадавши про силу українського духу та необхідність підтримки України в час війни.
"Зараз для нас вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше. "Євробачення" залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами", - сказала вона.
Організатори кажуть, що підготовка до Нацвідбору вже почалася і українців чекають нові сюрпризи.
69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Базелі - третьому за чисельністю населення місті Швейцарії.
Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle у суботу, 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня 2025 року.
Повний список країн, які братимуть участь у "Євробаченні-2025", буде оприлюднений пізніше цього року.
Станом на зараз про свій намір взяти участь у конкурсі оголосили 29 країн. Зокрема Чорногорія повернеться на конкурс після двох років відсутності
Першим артистом, який поїде у Базель, став представник Кіпра Theo Evan. Його музика натхненна Stromae, Майклом Джексоном та реггетоном - музичним стилем, що виник в під впливом регі, денсхола та хіп-хопу.
Пригадайте, де зараз переможниця "Україна має талант" Ксенія Симонова.
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