Стало відомо, чи братиме Україна участь у "Євробаченні-2025"

Чи буде Україна брати участь у "Євробаченні-2025"

Українські організатори кажуть, що "Євробачення" вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.

“Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде Росія", - йдеться у заяві мовника.

Так як "Євробачення" - це "ключовий елемент культурної дипломатії", то "Суспільне" зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще".

Україна візьме участь у "Євробаченні-2025" (Фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська наголошує, що минулі роки пісні "Стефанія" та "Teresa & Maria" гучно зазвучали на всю Європу, нагадавши про силу українського духу та необхідність підтримки України в час війни.

"Зараз для нас вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше. "Євробачення" залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами", - сказала вона.

Організатори кажуть, що підготовка до Нацвідбору вже почалася і українців чекають нові сюрпризи.

Що відомо про "Євробачення-2025"

69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Базелі - третьому за чисельністю населення місті Швейцарії.

Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle у суботу, 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня 2025 року.

Повний список країн, які братимуть участь у "Євробаченні-2025", буде оприлюднений пізніше цього року.

Станом на зараз про свій намір взяти участь у конкурсі оголосили 29 країн. Зокрема Чорногорія повернеться на конкурс після двох років відсутності

Першим артистом, який поїде у Базель, став представник Кіпра Theo Evan. Його музика натхненна Stromae, Майклом Джексоном та реггетоном - музичним стилем, що виник в під впливом регі, денсхола та хіп-хопу.

Theo Evan (фото: instagram.com/theoevan_)