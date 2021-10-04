Стало известно, в чем заключается "украинская мечта", о которой сегодня так много говорят

"Украинская мечта" или другими словами национальная идея в последнее время все чаще беспокоит украинцев. Точнее, все ищут определение и суть этой доктрины.
И вот наконец Украинский институт будущего провел опрос, где предложил людям определить ту самую "украинскую мечту" для себя.
Согласно результатам опроса, люди разных поколений единодушно выбрали ответ "Жить в мирной стране".
Второе место занимает "Жить в стране без коррупции".
А замыкает тройку лидеров определений "украинской мечты" - "Жить в безопасной стране".
Также в топ определений входят следующие варианты:
"Ответы у большинства вариантов похожи для представителей разных поколений. Однако бросается в глаза чуть большее стремление к миру и безопасности, но меньшая доля молодых людей выбрали вариант прогнозируемости жизни и демократии", - говорят эксперты УИМ.
Вот так украинцы определяют для себя "украинскую мечту" (uifuture.org)
Также украинцы дали ответ на вопрос: "Что такое, по мнению разных поколений, быть успешным человеком в современной Украине?"
И здесь стоит обратить внимание на большую склонность к занятию любимым (а не хорошо оплачиваемым) делом, собственным бизнесом.
Также успешными, по мнению респондентов, являются люди, которые:
Последний показатель даже превилирует над "быть ИТ-шником"...
Вот такими категориями украинцы оценивают успех сегодня (uifuture.org)
"Подытоживая, можно попробовать сделать краткую характеристику молодых украинцев и восприятие ими своего места в мире и в украинском обществе. Это свободолюбивые, патриотичные и в то же время склонные к индивидуализму и личному быстрому успеху люди. Это не может не радовать. Однако есть и негативные факторы, на которые надо обращать внимание. Это нежелание видеть общие проблемы на уровне государства и брать на себя ответственность, а также готовность достигать своего успеха в ущерб другим", - резюмировали социологи.
Добавим, что понятие "украинская мечта" по примеру знаменитой на весь мир "американской мечты" должно в идеале использоваться для описания общенациональной идеологии, объединяющей украинцев.
"Американская мечта", напомним, это доктрина, по которой каждому американцу открыта возможность преуспеть благодаря трудолюбию, мужеству, настойчивости и решительности.
Ранее стало известно, благодаря которым украинцам в мире знают об Украине.