Стало известно, когда "Время и Стекло" дадут свой последний концерт

Группа "Время и Стекло" планирует совершить прощальный тур по Украине
Популярная украинская группа "Время и Стекло" объявила новые даты концертов прощального тура "Финальные титры". Стоит отметить, что прощальный тур начнется в сентябре и закончится в декабре 2020 года.
В марте 2020 года группа "Время и Стекло" заявила о своем закрытии осенью и назвала даты прощальных концертов в Киеве и других городах Украины. Однако карантин нарушил планы музыкантов и попрощаться лично со своими фанатами они не смогли из-за ситуации, вызванной эпидемией коронавируса.
Эпидемия и карантин начали ослабевать, и группа "Время и Стекло" объявили новые даты прощальных концертов. Премьера всеукраинского тура "Финальные титры" состоится 24 сентября и завершится в декабре. В Киеве концерт состоится 30 октября во Дворце "Украина".
Детальная информация по городам:
2.09 – Одесса
24.09 – Житомир
26.09 – Чернигов
22.10 – Винница
30.10 – Киев
1.11 – Кропивницкий
2.11 – Кременчуг
18.11 – Николаев
19.11 – Херсон
20.11 – Запорожье
24.11 – Днепр
15.11 – Полтава
30.11 – Бровары
1.12 – Черкассы
2.12 – Харьков
Группа "Время и Стекло"
Более детальную информацию о прощальных концертах группы "Время и Стекло" можно посмотреть тут.
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Автор: Анна Шиканова