Стало известно, когда "Время и Стекло" дадут свой последний концерт

Популярная украинская группа "Время и Стекло" объявила новые даты концертов прощального тура "Финальные титры". Стоит отметить, что прощальный тур начнется в сентябре и закончится в декабре 2020 года.

В марте 2020 года группа "Время и Стекло" заявила о своем закрытии осенью и назвала даты прощальных концертов в Киеве и других городах Украины. Однако карантин нарушил планы музыкантов и попрощаться лично со своими фанатами они не смогли из-за ситуации, вызванной эпидемией коронавируса.

Эпидемия и карантин начали ослабевать, и группа "Время и Стекло" объявили новые даты прощальных концертов. Премьера всеукраинского тура "Финальные титры" состоится 24 сентября и завершится в декабре. В Киеве концерт состоится 30 октября во Дворце "Украина".

Детальная информация по городам:

2.09 – Одесса

24.09 – Житомир

26.09 – Чернигов

22.10 – Винница

30.10 – Киев

1.11 – Кропивницкий

2.11 – Кременчуг

18.11 – Николаев

19.11 – Херсон

20.11 – Запорожье

24.11 – Днепр

15.11 – Полтава

30.11 – Бровары

1.12 – Черкассы

2.12 – Харьков

Группа "Время и Стекло"

Более детальную информацию о прощальных концертах группы "Время и Стекло" можно посмотреть тут.

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