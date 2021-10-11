Стало известно, кто может возглавить Госпотребслужбу в Днепропетровской области

Управление, которое ранее возглавлял претендент на должность главы Госпотребслужбы Днепропетровской области, подозревают в вымогательстве с предпринимателей региона.

Приходько был начальником фитосанитарного управления с 2016 до 2021 года. Уволился он в феврале. А уже спустя несколько месяцев СБУ заявило о том, что в ведомстве регулярно "доили" предпринимателей, занимающихся импортом. Схема приносила до 100 тыс грн дохода.

Как пишут журналисты, вызывает вопросы и декларация кандидата. При зарплате в чуть менее тысячу долларов, Василий Приходько умудрился скопить 750 тыс грн налички. При этом, на госслужбе он находится с 2002 года. На всю ту же скромную чиновничью зарплату Василий Приходько обзавелся жилым домом на 77,5 кв м и шестью земельными участками общей площадью в 55,7 тыс кв м. Вся недвижимость и земля записаны на супругу и сына однако в декларации чиновник указал, что в семействе зарабатывает он один. Хотя в более ранних декларациях чиновник писал о неком доходе сына с предпринимательской деятельности, но сколько там зарабатывал Приходько-младший остается загадкой.

Такое состояние вкупе с весьма скромным доходом выглядит весьма интересно на фоне коррупционных скандалов в фитосанитарной службе, которую возглавлял Приходько.