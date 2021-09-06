Стало известно, когда школы перейдут на "дистанционку": три сценария от Минздрава

Возможные сценарии организации обучения в Украине

В Министерстве здравоохранения напоминают, что приближается период, когда ожидается увеличение заболеваемости на острые респираторные вирусные болезни, в том числе на COVID-19.

Поэтому в зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе страны, форма обучения соискателей образования всех уровней может меняться.

"Зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости)

Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

"Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости)

Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

"Красный" уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости)

Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.