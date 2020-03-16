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Стало відомо, де зараз Заворотнюк: чоловік переїхав до неї

STYLERПерсони    16.03.2020 - 13:37
Стало відомо, де зараз Заворотнюк: чоловік переїхав до неї
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

З'явилися нові дані про стан і місце розташування Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк, чия дочка днями згадала про депресивне дитинство, все ще знаходиться в російській клініці, де проходить реабілітацію після важкої хвороби - раку головного мозку. Більш того, чоловік знаменитої актриси - Петро Чернишов - оселився в лікарні, щоб постійно доглядати за матір'ю своєї дитини.

Як пише Telegram-канал Mash з посиланням на власні джерела, російський екс-фігурист проводить з Заворотнюк майже весь свій вільний час і практично не їде з медичного центру в Барвисі.

"Іноді відлучається по роботі, але надовго не зникає", - пише видання.

Петро також їздить за покупками. З магазину чоловік актриси привозить продукти і спеціальну крупу для імунітету.

Стало відомо, де зараз Заворотнюк: чоловік переїхав до неї

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і молодшою донькою (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Крім того, відомо, що Анастасію Заворотнюк регулярно відвідує її мама. Жінка проводить з дочкою весь день, а їде додому тільки під вечір.

Одним словом, близькі і рідні намагаються не залишати актрису на самоті, поки лікарі продовжують боротися за повне одужання Анастасії.

Раніше ми писали про те, що дочка Заворотнюк з Італії зробила заяву про хворобу матері і подякувала всім, хто надає підтримку її родині в цей складний період.

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