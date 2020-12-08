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Стало известно, как реновация "Киевпроекта" изменит центр столицы

Киев, Вторник 08 декабря 2020 10:00
Стало известно, как реновация "Киевпроекта" изменит центр столицы
В скором времени здание "Киевпроекта" существенно изменится
Автор: Styler

Комплекс станет важным урбанистическим и социальным центром столицы

В прошлом году стало известно об обновлении здания "Киевпроекта" (улица Богдана Хмельницкого, 16-22). Это сооружение является знаковым для столицы.

Здесь спроектировали все послевоенные генеральные планы города, создали знаковые здания столицы: Украинский Дом, Дворец спорта, гостиницы "Украина", "Салют", здание УкрИНТЭИ ("Тарелка"). Здесь также выросла плеяда талантливых архитекторов, которые положили начало киевскому модернизму.

Однако за последние годы здание пришло в упадок. Сейчас отдельные части сооружения находятся в аварийном состоянии, а его территория используется лишь частично. На основе пространственно-социологических исследований, проведенных командой "Агенти змін", компании Perfect Group и Saga Development разработали оптимальную концепцию реновации, которая будет решать задачи не только самого здания, но и окружающего района.

Стало известно, как реновация &quot;Киевпроекта&quot; изменит центр столицы

Окрестности "Киевпроекта" — один из наиболее загруженных районов города. Ежедневно здесь проходит около 800 человек в час. Впрочем, согласно исследованиям, только треть территории является открытой — другие участки занимает дорога или получастные, режимные объекты. Неудобств добавляет и то, что на улице Богдана Хмельницкого практически нет публичной инфраструктуры. Несмотря на то, что плотность посадочных мест в этой части Киева выше, чем в центре Стокгольма или Копенгагена, большинство лавок оборудованы местными жителями или офисными работниками.

Одна из главных идей обновленного "Киевпроекта" — создание полифункционального пространства во дворе комплекса. Здесь смогут проводить время ученики ближайших школ, посетители театров, жителей соседних домов, а не только "Киевпроекта", да и вообще все желающие. А пассажи объединят улицы Владимирскую с Пушкинской, а Богдана Хмельницкого — с Прорезной.

Стало известно, как реновация &quot;Киевпроекта&quot; изменит центр столицы

Публичным также будет зимний сад, который расположится на крыше стилобата. Это поможет решить проблему озеленения района, где, по данным анализа, деревья расположены неравномерно.

Например, на перекрестке улиц Хмельницкого и Пушкинской вообще нет деревьев. Это важный показатель дружественности инфраструктуры: исследования показывают, что наличие зелени непосредственно влияет на физическое и ментальное здоровье человека. Люди, живущие в озелененной городской среде, чувствуют себя значительно счастливее и более защищенными.

Другая проблема района — количество запаркованных автомобилей. Сейчас в окрестностях ежедневно стоит более 2000 машин — это негативно влияет как на инфраструктуру, так и на трафик. Вместе с обновлением "Киевпроекта" застройщики планируют создать также и подземную парковку. Это поможет существенно улучшит ситуацию с парковочными местами.

Стало известно, как реновация &quot;Киевпроекта&quot; изменит центр столицы

По словам авторов проекта, "Киевпроект" станет не только инфраструктурным центром района, но и интеллектуальной и креативной меккой всего города. Осуществляя реновацию, девелоперы придерживаются принципов функционализма — архитектурный образ здания определяется четким пониманием его будущих функций.

Ключевая цель проекта — создать полноценную экосистему, которая объединит визионеров из сфер архитектуры, дизайна, искусства, технологий и бизнеса. В полифункциональном городском пространстве будут созданы все условия для объединения людей, чьи идеи и решения опережают мировые тренды.

Стало известно, как реновация &quot;Киевпроекта&quot; изменит центр столицы

Как уже сообщали ранее, способствовать этому будут семь "лабов" — отдельных тематических направлений, что расположатся в обновленном "Киевпроекте". Здесь оборудуют пространство для лекций, конференций и коворкинга, зал для выставок и миникинотеатров, студии видео- и звукозаписи, образовательную платформу для детей и школу робототехники. Рядом с ними можно будет найти магазины украинских технологических брендов и даже VR-space.

Здесь также выделят пространство для шоу-румов украинских дизайнеров и международных бутиков. В комплексе расположатся СПА и фитнес-центр, отдельный фуд лаб — с ресторанами, кафе и магазином деликатесов. Часть здания займут передовые апартаменты с панорамным видом на исторический центр Киева.

Открытие комплекса запланировано на 2023 год.

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