Стало відомо, як реновація "Київпроекту" змінить центр столиці

Незабаром будівля "Київпроекту" істотно зміниться

Комплекс стане важливим урбаністичним і соціальним центром столиці

Торік стало відомо про оновлення будівлі "Київпроекту" (вулиця Богдана Хмельницького, 16-22). Ця споруда є знаковою для столиці.

Тут спроектували всі післявоєнні генеральні плани міста, створили знакові будівлі столиці: Український Дім, Палац спорту, готелі "Україна", "Салют", будівлю УкрІНТЕІ ("Тарілка"). Тут також виросла плеяда талановитих архітекторів, які поклали початок київському модернізму.

Але за останні роки будівля занепала. Зараз окремі частини споруди знаходяться в аварійному стані, а її територія використовується лише частково. На основі просторово-соціологічних досліджень, проведених командою "Агентів змін", компанії Perfect Group і Saga Development розробили оптимальну концепцію реновації, яка буде розв’язувати задачі не лише самої будівлі, але й навколишнього району.

Околиці "Київпроекту" — один з найбільш завантажених районів міста. Щодня тут проходить близько 800 осіб на годину. Втім, згідно з дослідженнями, лише третина території є відкритою — інші ділянки займає дорога або напівприватні, режимні об'єкти. Незручностей додає також те, що на вулиці Богдана Хмельницького майже немає публічної інфраструктури. Попри те, що щільність місць для сидіння в цій частині Києва вище, ніж у центрі Стокгольма чи Копенгагена, більшість лавок облаштовано місцевими жителями або офісними працівниками.

Одна з головних ідей оновленого "Київпроекту" — створення поліфункціонального простору у дворі комплексу. Тут зможуть проводити час учні найближчих шкіл, відвідувачі театрів, жителів сусідніх будинків і "Київпроекту" та загалом усі охочі. А пасажі об'єднають вулиці Володимирську з Пушкінської, а Богдана Хмельницького — з Прорізною.

Публічним також буде зимовий сад, який розташується на даху стилобату. Це допоможе вирішити проблему озеленення району, де, за даними аналізу, дерева розташовані нерівномірно.

Наприклад, на перехресті вулиць Хмельницького і Пушкінської взагалі немає дерев. Це важливий показник дружності інфраструктури: дослідження демонструють, що наявність зелені безпосередньо впливає на фізичне та ментальне здоров'я людини. Люди, що живуть в озелененому міському середовищі, відчувають себе значно щасливішими та захищеними.

Інша проблема району — кількість запаркованих автомобілів. Зараз в околицях щодня стоїть понад 2000 машин — це негативно впливає як на інфраструктуру, так і на трафік. Разом з оновленням "Київпроекту" забудовники створюють підземну парковку. Це допоможе суттєво покращити ситуацію з паркуванням.

"Київпроект" стане не тільки інфраструктурним центром району, а й інтелектуальною та креативною меккою всього міста. Здійснюючи реновацію, девелопери дотримуються принципів функціоналізму — архітектурний образ будинку визначається чітким розумінням його майбутніх функцій.

Ключова мета проекту — створити повноцінну екосистему, яка об'єднає візіонерів зі сфер архітектури, дизайну, мистецтва, технологій та бізнесу. У поліфункціональному міському просторі будуть створені всі умови для об'єднання людей, чиї ідеї та рішення випереджають світові тренди.

Як вже повідомляли раніше, сприяти цьому будуть сім "лабів"— окремих тематичних напрямів, що розташуються в оновленому "Київпроекті". Тут буде простір для лекцій, конференцій та коворкінгу, зала для виставок та мінікінотеатр, студії відео- та звукозапису, освітня платформа для дітей та школа робототехніки. Поруч із ними можна буде знайти магазини українських технологічних брендів та навіть VR-space.

Тут також відокремлять простір для шоу-румів українських дизайнерів і міжнародних бутиків. У комплексі розмістять СПА та фітнес-центр, а також окремий фуд лаб — з ресторанами, кафе та магазином делікатесів. Частину будівлі займуть надсучасні апартаменти з панорамним видом на історичний центр Києва.

Відкриття комплексу заплановано на 2023 рік.