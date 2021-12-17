Стало известно, что из партии Загида Краснова уходят депутаты

Из партии Загида Краснова "Громадська сила" один за другим выходят приближенные к руководству и действующие депутаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный ресурс 49000.com.ua.
По данным журналистов, первым партию Краснова покинул депутат Днепровского горсовета Александр Мирошниченко. 1 декабря он подал заявление о сложении депутатских полномочий.
8 декабря на своей странице в Facebook приближенный политика Вадим Полишко также заявил о выходе из "Громадської сили".
Вслед за ним о сложении депутатских полномочий заявил и действующий депутат Днепровского горсовета от партии "Громадська сила" Алексей Пермяков.
Напомним, в Днепре требуют от центральной власти обратить внимание на связь Загида Краснова с беглым сепаратистом Олегом Царевым. Более того, многочисленные обращения активистов были приняты сразу в 2 профильных комитета Рады, а одиозному днепровскому политику грозят персональные санкции.