Стало известно, что из партии Загида Краснова уходят депутаты

Из партии Загида Краснова "Громадська сила" один за другим выходят приближенные к руководству и действующие депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный ресурс 49000.com.ua .

По данным журналистов, первым партию Краснова покинул депутат Днепровского горсовета Александр Мирошниченко. 1 декабря он подал заявление о сложении депутатских полномочий.

8 декабря на своей странице в Facebook приближенный политика Вадим Полишко также заявил о выходе из "Громадської сили".

Вслед за ним о сложении депутатских полномочий заявил и действующий депутат Днепровского горсовета от партии "Громадська сила" Алексей Пермяков.