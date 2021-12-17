Стало відомо, що з партії Загіда Краснова йдуть депутати
З партії Загіда Краснова "Громадська сила" один за одним виходять наближені до керівництва та чинні депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий ресурс 49000.com.ua.
За даними журналістів, першим партію Краснова залишив депутат Дніпровської міськради Олександр Мірошниченко. 1 грудня він подав заяву про складання депутатських повноважень.
8 грудня на своїй сторінці у Facebook наближений політик Вадим Полішко також заявив про вихід із "Громадської сили".
Слідом за ним про складання депутатських повноважень заявив і чинний депутат Дніпровської міськради від партії "Громадська сила" Олексій Пермяков.
Нагадаємо, у Дніпрі вимагають від центральної влади звернути увагу на зв'язок Загіда Краснова з сепаратистом-втікачем Олегом Царьовим. Більше того, численні звернення активістів були прийняті одразу до 2 профільних комітетів Ради, а одіозному дніпровському політику загрожують персональні санкції.