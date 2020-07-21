Стало известно настоящее имя луцкого террориста: он не Плохой

Названо настоящее имя луцкого террориста Максима Плохого (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, как на самом деле зовут Максима Плохого, и где он живет

В Луцке захвачен автобус с заложниками. Террорист, который называет себя Максим Плохой, угрожает всех взорвать.

Уже удалось установить, что Максим Плохой на самом деле не "Плохой". Так, судя по информации из открытых источников, на некоего Максима Степановича Кривоша оформлена торговая марка "Ямогу" - именно под этим "брендом" этот человек издал свою книгу, а также одежду (футболки, кепки и т. д.). Прописан он официально в Дубно. В Луцке же он проживает по адресу: ул. Дружбы Народов, 1, кв. 65.

Максим Плохой на самом деле - Максим Кривош

Добавим, что эта торговая марка зарегистрирована в 2015 году под номером 195432. Дату заявки он подал в далеком 2013 году под номером m201322004.

Торговая марка луцкого террориста

Судя по всему, идеи террориста вынашивались в его голове не один год.

Что известно про луцкого террориста

Максим Кривош рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

Учился в духовной семинарии.

Дважды был судим. После последнего выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам знакомых, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице.

Напомним, мы уже писали, что Максим является писателем-неудачником. А еще он религиозный фанатик. В 2014 году вышла его книга "Философия преступника", которая также была напечатана в количестве 400 экземпляров луцким издательством "Волыньполиграф".

Директор типографии рассказала изданию "Сила правды", что о печати книги Максим договаривался с ней лично.

"Эти тезисы написал не он, это все цитаты. Он говорил, что он сидел и он это описал в книге. Это книга в авторской редакции и мы ее не редактировали", - рассказала женщина про содержание книги.

Книга Максима Плохого

Ранее появились видео со стрельбой с места захвата автобуса с людьми.