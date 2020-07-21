ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стало известно настоящее имя луцкого террориста: он не Плохой

Луцк, Вторник 21 июля 2020 14:01
Стало известно настоящее имя луцкого террориста: он не Плохой
Названо настоящее имя луцкого террориста Максима Плохого (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Стало известно, как на самом деле зовут Максима Плохого, и где он живет

В Луцке захвачен автобус с заложниками. Террорист, который называет себя Максим Плохой, угрожает всех взорвать.

Уже удалось установить, что Максим Плохой на самом деле не "Плохой". Так, судя по информации из открытых источников, на некоего Максима Степановича Кривоша оформлена торговая марка "Ямогу" - именно под этим "брендом" этот человек издал свою книгу, а также одежду (футболки, кепки и т. д.). Прописан он официально в Дубно. В Луцке же он проживает по адресу: ул. Дружбы Народов, 1, кв. 65.

Стало известно настоящее имя луцкого террориста: он не Плохой

Максим Плохой на самом деле - Максим Кривош

Добавим, что эта торговая марка зарегистрирована в 2015 году под номером 195432. Дату заявки он подал в далеком 2013 году под номером m201322004.

Стало известно настоящее имя луцкого террориста: он не Плохой

Стало известно настоящее имя луцкого террориста: он не Плохой

Торговая марка луцкого террориста

Судя по всему, идеи террориста вынашивались в его голове не один год.

Что известно про луцкого террориста

  • Максим Кривош рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.
  • Учился в духовной семинарии.
  • Дважды был судим. После последнего выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам знакомых, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.
  • Известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице.

Напомним, мы уже писали, что Максим является писателем-неудачником. А еще он религиозный фанатик. В 2014 году вышла его книга "Философия преступника", которая также была напечатана в количестве 400 экземпляров луцким издательством "Волыньполиграф".

Директор типографии рассказала изданию "Сила правды", что о печати книги Максим договаривался с ней лично.

"Эти тезисы написал не он, это все цитаты. Он говорил, что он сидел и он это описал в книге. Это книга в авторской редакции и мы ее не редактировали", - рассказала женщина про содержание книги.

Стало известно настоящее имя луцкого террориста: он не Плохой

Книга Максима Плохого

Ранее появились видео со стрельбой с места захвата автобуса с людьми.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Луцк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь