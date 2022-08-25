Стало известно о массовых жалобах потребителей на "Нафтогаз" из-за платежек: в чем причина

Так, потребители жалуются, что в платежках от оператора ГРМ зафиксирован один объем газа, а в платежках от ГК "Нафтогаз Украины" начисление сделано на больший объем.

По данным ГК "Нафтогаз Украины", в июле 2022 года ее контакт-центр обработал более 1,19 млн клиентских звонков, 23% которых касались именно начислений. Из чего можно предположить, что как минимум 274 тысячи потребителей, которые дозвонились на контакт-центр, были не согласны с суммами в платежке.

При этом огромное количество украинцев не смогло дозвониться до операторов "Нафтогаза". Потребители же, которым удалось связаться с новым поставщиком, не смогли получить ответа о внезапно появившихся долгах.

В комментариях под постами разгневанных клиентов в Facebook ГК "Нафтогаз Украины" также не смогла объяснить, на основании каких именно данных осуществлялись начисления в мае-июле.

Существенные расхождения в данных о потреблении газа связаны с тем, что "Нафтогаз" в процессе начислений и выставления счетов за газ не учитывал данных из информационной платформы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", тем самым игнорируя "Правила поставки природного газа бытовым потребителям".

Судя по комментариям под постами на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook, госкомпания не может качественно обслуживать более 12 миллионов клиентов, большинство из которых у нее появилось в мае этого года.

Напомним, 29 апреля 2022 года Кабинет министров ввел механизм специальных обязанностей по поставкам газа населению, условия которого не смог выполнить ни один крупный поставщик в Украине.

С 1 мая 2022 года большинство бытовых потребителей природного газа было автоматически переведено на поставщика "последней надежды", функции которого выполняет ГК "Нафтогаз Украины".