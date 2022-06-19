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Стало известно, что Коломойский отдыхает в Буковеле

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Человека похожего на Игоря Коломойского заметили на курорте "Буковель".

Об этом сообщает Днепровское издание "Днепр. Главное".

Мужчина передвигался по территории курорта в сопровождении двух женщин и мужчины. Похоже, что олигарх может скрываться с близкими от войны на собственном курорте в Карпатских горах.

Напомним, что Игорю Коломойскому 59 лет и он не имеет права выезжать за границу Украины. Но, если бы и мог, то в другой стране его могут ждать неприятности - против украинского олигарха введены персональные санкции США 5 марта 2021 года.

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Игорь КоломойскийБуковель