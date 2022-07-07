Стали целью №2: Зеленская рассказала, как семья переживала первые дни войны

Последние дни напряженность витала в воздухе

В последние дни перед полномасштабным вторжением России напряженность витала в воздухе. Елена Зеленская вспоминает, что разговоры о войне висели в воздухе, телохранители нервничали, а блоги были наполнены советами для потенциальных беженцев.

23 февраля Зеленская сделала пометку приготовить чемодан для семьи, но так этого и не сделала. До последнего никто не верил, что Россия атакует Украины, хотя все отчеты разведки показывали, что российские военные к этому готовы.

В тот вечер она ложилась спать и не представляла, что это будет последний раз на долгие месяцы, что она рядом с мужем.

Утром 24 февраля Россия атаковала Украины и разделила семью президента, как и многие другие украинские семьи. Зеленский остался в Киеве, а его жена вместе с детьми вынуждена была уехать в безопасное место. Ей пришлось остановить все свои проекты и работу на несколько недель.

Фото: Александр Чекменев для TIME

24 февраля в семье президента Украины

На рассвете они проснулись от грохота взрывов. Елена Зеленская обнаружила мужа уже собранного на работу.

"Эмоционально он был похож на струну на гитаре, натянутую до предела. Но на его лице не было страха, растерянности. Он был полностью собран, сосредоточен", - вспоминает Зеленская.

Они поговорили пару мгновений, и он сказал жене, что началась война. Елена не знала, что спросить и ему было нечего больше сказать. Потом он пообещал позвонить позже и рассказать, что делать.

К тому времени проснулись дети. 9-летний Кирилл начал собирать вещи в рюкзак: маркеры, книгу-головоломку, частично собранный набор "Лего". 17-летняя Александра попыталась связаться с друзьями через соцсети.

На севере российские войска перешли границу и пытались окружить столицу, убрать украинское правительство. Десантники с воздуха спускались на Киев, пытались уничтожить аэропорты. Украинские защитники и добровольцы вели упорный бой.

Над президентской резиденцией низко пролетел истребитель, и охранники попросили семью спуститься в подвал. Был риск, что россияне начнут атаковать с воздуха.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская с детьми не хотела бежать. И сказала мужу по телефону, что они чувствуют себя дома в безопасности. Тем более, не хотели оставлять своих питомцев: двух собак, кошку и попугая Кешу.

Но спорить не было смысла, адрес резиденции был в СМИ. И Елена Зеленская упаковал вещи семьи в один чемодан на колесиках и поехала в Офис президента, чтобы попрощаться с мужем.

Зеленский принял решение остаться в Киеве, и его команда была занята созданием командного центра в его кабинете и оперативной комнаты. Прощание было быстрым, на глазах у помощников. Они обнялись и обменялись торопливыми словами.

"Это был спокойный разговор перед дорогой", - говорит Зеленская и добавляет, что в тот момент они оба пытались убедить детей, что причин для паники нет.

Семья Зеленского стала целью №2

Зеленские понимали опасность. Западные службы предупредили, что россияне стремятся убить президента или его захватить. В своем видеообращении он сказал, что враг обозначил его как цель №1, а семью - как цель №2.

Чтобы свести к минимуму риск покушения, Зеленской и ее детям пришлось выйти из сети. Они не могли взять свои мобильные устройства или войти в свои учетные записи в социальных сетях - их могли использовать для отслеживания.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перед отъездом Зеленская опубликовала короткое сообщение в Facebook: "Сегодня я не буду паниковать и плакать. Я буду спокойной и уверенной. Мои дети смотрят на меня".

Друзья в Европе предложили приютить семью на время войны. Но Зеленскую и детей не вывезли из страны, и не стали прятать в секретных бункерах. Они остались в Украине, но были вынуждены были постоянно передвигаться и менять месторасположение, чтобы избежать опасности.

"Вы просто надеетесь, что вы сейчас в безопасности. Вы не знаете, что произойдет через два часа", - рассказывает о первых днях войны Зеленская.

Неопределенность породила максимально пользоваться удобствами в тех местах, где их принимали. Потому что было неизвестно, когда успеешь и когда в следующий раз доберешься до нормального душа.

Из соображений безопасности им не разрешили общаться с президентом по видеосвязи. И они разговаривали только по защищенным телефонным линиям, о чем нужно было договариваться заранее.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вечерние выступления президента по телевизору стали утешением для детей.

"Они видели, что папа был на работе и выглядел нормально. В этом была какая-то стабильность", - подчеркивает первая леди.

Ей было сложно продолжать работу. До войны она вела кампании в области образования, программу по улучшению школьных обедов, карьеру сценариста. Пришлось остановить абсолютно все.

Первые дни войны не оставляли места для печали

Елена Зеленская признается, что первые дни не оставляли места для печали, все было слишком сюрреалистично и дезориентировало. Она надела маску оптимизма и справлялась. Но потом адреналин начал спадать, и реальная картина ужасала.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Российские танки двигались в сторону юга, востока, миллионы украинцев бежали от войны и беженцами стали близкие друзья Зеленских.

"Я понимала, что могу больше никогда их не увидеть, всех, кого люблю. Наверное, это был первый раз, когда я плакала, первый раз, когда я позволила своим эмоциям вырваться наружу. Я просто не могла этого вынести", - рассказала Зеленская.

Ей было трудно связаться с близкими, узнать, где они, все ли целы.

Вторая неделя войны

На второй неделе появилась рутина и семья Зеленского начала привыкать к ней. Кирилл делал уроки и рисовал. Но рисунки беспокоили Зеленскую - вместо Бэтмена и Человека-паука мальчик рисовал сцены войны и разрушения. Александра следила за новостями и помогала готовить еду для семьи.

К запрету на использование соцсетей Саша адаптировалась легче, чем того ожидала ее мама.

Со временем протоколы безопасности упростили, и семья Зеленского снова смогла воспользоваться интернетом. Первая леди признается, что читать новости по ночам - плохая привычка, так как из-за нее и сирен она не могла уснуть.

Зеленская через два месяца покинула укрытие

Впервые на публику Зеленская вышла 8 мая - чтобы встретиться с Джилл Байден, первой леди США. Встреча состоялась на западе Украины. С того момента Елена Зеленская стала активным и заметным сторонником защиты Украины на международной арене.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ее работа сосредоточена на расширении возможностей организаций, которые специализируются на лечении травм, и их связи с государственными учреждениями.

Сейчас она наверстывает упущенное - встречи, выступления, панельные дискуссии и интервью. Она общается с первыми леди других стран, которые активно помогают Украине.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Семья Зеленских живет отдельно

С мужем Елена Зеленская вынуждена жить отдельно, и она понимает, пока бушует война - шансов вернуться к нормальной жизни мало. В мае они ненадолго воссоединились и потом снова разъехались.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дети прижались к отцу совсем ненадолго, и Елена смогла увидеть мужа. Но сейчас они снова видят его только по телевизору и ждут, когда семья снова сможет вместе поужинать или посмотреть фильм.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official