Стали известны подробности скандала с задержанием депутата от "Громадской силы"

Глебкину инкриминируют одну из самых тяжких статей УК

По данным журналистов, в партии могли знать о происходящем, но закрывали на это глаза

В Днепре правоохранителями был задержан по подозрению в растлении малолетних избранный депутат от "Громадской силы" Александр Глебкин. Ему может грозит до 15 лет тюрьмы.