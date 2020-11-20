Стали відомі подробиці скандалу з затриманням депутата від "Громадської сили"

Глебкіну інкримінують одну з найтяжчих статей КК

За даними журналістів, в партії могли знати про те, що відбувається, але заплющували на це очі

У Дніпрі правоохоронцями був затриманий за підозрою в розбещенні малолітніх обраний депутат від "Громадської сили" Олександр Глебкфн. Йому може загрожувати до 15 років в'язниці.