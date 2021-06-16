Стали известны новые подробности смерти мужчины в клубе Sport Life

В сети фитнес-клубов Sport Life в Киеве умер посетитель. Это произошло 14 июня. Врачи не смогли спасти мужчину. Как выяснилось, ему было 40 лет, он почувствовал себя плохо на беговой дорожке.

Один из посетителей клуба сразу бросился на помощь упавшему мужчине, сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

В спортклубе своего медика не оказалось, хотя ранее сообщалось, что он просто стоял рядом.

"Он посинел и упал на пол без сознания. Другой посетитель сообщил работнику спортивного клуба - консультанту. Вместе они начали проводить реанимационные меры. Мужчины проводили сердечно-легочную реанимацию, а когда приехали врачи - применили кардиодефибриллятор", - рассказала пресс-офицер Подольского управления полиции Анна Страшук.

Медики час оказывали помощь мужчине, но запустить сердце им не удалось. Полиция расследует смерть в спортклубе как естественную. Окончательные причины выяснят судмедэксперты.

Журналисты пытались выяснить, почему в такой огромной спортивной сети, как Sport Life нет медика, но в клубе съемочную группу выпроводили без единого комментария.

Кто ответит за смерть

В соцсетях уже активно обсуждают этот случай, но как оказалось, по закону наличие дефибриллятора в клубе остается на совести хозяина.

"Каждый может делать, как он хочет... Хочет - ставит дефибриллятор, хочет - не ставит. Это на совести владельцев спортзалов. На самом деле надо, чтобы и тренеры были подготовлены, потому что спортзал - это то место, где очень часто случается фибрилляция желудочков, то есть любые физические нагрузки вызывают внезапную остановку кровообращения", - пояснил председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.