Стала відомо героїчна історія пораненого фаната "Динамо"

До повномасштабного вторгнення росії 23-річний киянин Леонід Лосєв навчався на менеджера та працював, а у вільний час - відвідував фанатський сектор на матчах київського "Динамо".

Початок великої війни хлопець зустрів, несучи прикордонну службу в Чернігівській області та разом із побратимами захищав Чернігів.

Леонід був переведений на донецький напрям, де чотири тижні тому отримав важке поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому довелося ампутувати праву ногу, після чого була необхідна складна та тривала реабілітація, однак стан хлопця лише погіршувався.

Київське "Динамо", дізнавшись про поранення свого вболівальника, вислало за ним із Києва реанімобіль, який доправив Леоніда з дніпровського госпіталя до однієї зі столичних лікарень.

У Києві боєць переніс вісім важких і болючих операцій, однак не втрачає оптимістичного настрою та з нетерпінням очікує на початок процедури виготовлення протеза та адаптації до нього.

Леонід мріє повернутися до гри в футбол, яким займався в дитинстві, а також до ще одного свого хобі - автоспорту.

На сайті "Динамо" зазначається, що керівництво клубу взяло на себе опіку над бійцем - президент клубу Ігор Суркіс особисто контролює процес реабілітації та допоможе з організацією поїздки родини до Німеччини для проведення протезування за найсучаснішими технологіями.

Днями до Леоніда навіть завітали футболісти "Динамо" - Сергій Сидорчук, Денис Попов і Владислав Кабаєв, які поспілкувалися з хлопцем, розпитали про ситуацію на передовій і передали йому та бійцям, які лікуються поруч із Леонідом, слова вдячності за їхній подвиг, шани та підтримки від всієї команди.