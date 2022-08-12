Как СССР "наворовал" в США продуктов: от хлеба до шампанского

На самом деле, подавляющее большинство продукции советской пищевой промышленности - слепое заимствование с Запада. Начиная от хлеба, заканчивая шампанским - все это было выдумано преимущественно в США еще до того.

Об этом говорится на YouTube-канале Про Україну!

Откуда растут ноги у советской еды?

В 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил США. Он провел в Штатах несколько месяцев, разведывая и смакуя, как потом его прозвали, "загнивающий запад".

Вернулся нарком не с пустыми руками, а привез рецептуру, технологии производства и даже производственные мощности. После этого советская пищевая промышленность сильно обогатилась, а народ поверил (как многие верят до сих пор), что в СССР самая вкусная в мире еда.

Майонез и кетчуп

Микоян побывал на майонезном заводе, откуда привез технологию производства соуса. Уже скоро, в 1937 году, в СССР появился майонез "Провансаль".

Кетчуп - также заимствования из США. Его советовали добавлять в борщ, мясо, рыбу и даже макароны.

После Второй мировой войны, когда Запад стал врагом номер один, кетчуп переименовали в томатный соус, но суть не изменилась.

Бульонные кубики

Технология и рецептура мясных и овощных кубиков была полностью скопирована у американцев.

Маргарин

После поездки Микояна в США у СССР появился маргарин. Его пришлось много рекламировать, чтобы народ понял, зачем оно надо.

Хлопья к завтраку

Кукурузные, овсяные, гречневые хлопья также приехали с Анастасом из США. А с ними и каши в брикетах. После появились и кукурузные палочки.

Картофельные чипсы и картофель фри

В 1963-м году из США пришли картофельные чипсы, но, увы, широкой популярности продукт не снискал. То же самое касается и советской вариации картофеля фри - он был, но популярным не стал.

Хлеб тоже из США

Микоян привез из Штатов технологию производства хлеба и закупил оборудование. До этого лишь 40% граждан были обеспечены магазинным хлебом, остальные - пекли его дома.

Томатный сок

Массовый выпуск томатного сока начался именно после поездки Анастаса Микояна в США. Потом стали производить яблочный и апельсиновый соки. Впоследствии в 1963-м году ассортимент соков расширился.

Конфеты

Фабричные сладости тоже пришли к нам из Штатов. В СССР их полюбили и вспоминают до сих пор эти "золотые ключики".

Лимонады

Безалкогольные напитки так же начали изготавливаться массово после поездки Микояна в США. Крюшон, морс, квас - эти напитки вошли в жизнь советских людей. Интересно, что Кока-Кола тоже могла появиться в 1936-м в СССР, но из-за ограниченности финансов эту идею не реализовали.

Кофе и какао

Эти напитки до 1936-го года считались элитными, но после начала массовой штамповки, их смогли позволить широкие слои.

Шампанское

"Советское" шампанское стали изготавливать в 1937-м в СССР, нагло украв французское название и воспользовались американо-французскими технологиями изготовления вина в резервуарах.

Пиво "Жигулевское"

Пивоваренный завод еще в 1881 году построил в Самаре австриец Альфред фон Вакано. До 1934 года это пиво называлось "Венское"...

Молоко в пирамидке

Такую тетрапак-упаковку позаимствовали в Швеции в 1950-х годах. Хотя в Швеции в 1959-м году от таких технологий отказались, потому что они имели ряд недостатков, а в СССР продолжили выпускать.

Жвачка

Жевательную резинку так же украли у Штатов. Поскольку советской резинки не было до 1976-го года, ее считали признаком буржуазности.

Интересно, что советские автоматы газировки - тоже из США...