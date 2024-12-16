У США знайшли мертвим колишнього співробітника OpenAI, який звинувачував і критикував ChatGPT: подробиці

Деталі смерті Сухіра Баладжі

Баладжі покинув OpenAI на початку цього року і публічно висловив стурбованість з приводу того, що компанія нібито порушила закони США про авторські права під час розроблення популярного чат-бота ChatGPT.

"Причину смерті встановлено як самогубство", - повідомив Девід Серрано-Сьюелл, виконавчий директор Управління головного судмедексперта Сан-Франциско. Він додав, що найближчі родичі Баладжі були повідомлені.

Поліція Сан-Франциско повідомила в електронному листі, що вдень 26 листопада співробітників викликали у квартиру на Б'юкенен-стріт для проведення "перевірки благополуччя". Вони виявили мертвого чоловіка і не знайшли "доказів насильницької смерті" під час попереднього розслідування.

Новина про смерть Баладжі вперше була опублікована газетою San Jose Mercury News. Один із членів його сім'ї, з яким зв'язалася газета, попросив про конфіденційність.

У жовтні The New York Times опублікувала статтю про переживання Баладжі.

"Якщо ви вірите в те, у що вірю я, вам просто потрібно піти з компанії", - сказав Баладжі газеті. Повідомляють, що він вважав, що ChatGPT та інші подібні чат-боти знищать комерційну життєздатність людей і організацій, які створюють цифрові дані та контент, що нині широко використовується для навчання ШІ-систем.

Представник OpenAI підтвердив смерть Баладжі. "Ми вражені цією неймовірно сумною новиною, і наші серця з близькими Сухіра в цей важкий період", - сказав представник в електронному листі.

Сухір Баладжі (фото: BIG TV)