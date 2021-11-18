В США застрелили рэпера Young Dolph: в Мемфисе могут ввести комендантский час
Известный американский рэпер Young Dolph был застрелен в Мемфисе (штат Теннесси). 36-летнего артиста (настоящее имя исполнителя - Адольф Роберт Торнтон-младший) убили в магазине, когда он покупал печенье.
Об этом 18 ноября передает CNN.
По информации полиции, нападение на музыканта произошло в маркете Makeda's Homemade Butter Cookies. Неизвестный подъехал к магазину и выстрелил в рэпера.
"Эта стрельба - еще один пример бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, с которым мы сталкиваемся на местном и национальном уровнях. Мы искренне переживаем за семью Торнтонов и всех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - комментирует происшествие шеф полиции Мемфиса Серелин "СиДжей" Дэвис.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемых нет. Она также добавила, что еще слишком рано говорить о мотивах убийства.
Дэвис рассказала, что следователи все еще разговаривают со свидетелями и проверяют камеры наблюдения и видеонаблюдения в этом районе.
Место убийства рэпера Young Dolph в Мемфисе (фото: Getty Images)
В Мемфисе могут ввести комендантский час
Нужно сказать, что в Мемфисе после убийства Young Dolph подняли вопрос о необходимости введения комендантского часа на всей территории города.
Пока расследование продолжается, полиция призывает местных жителей сохранять спокойствие.
В среду, в день убийства музыканта, Дэвис на пресс-конференции призвала горожан по возможности оставаться дома. Она добавила, что полицейское управление Мемфиса увеличивает присутствие в районах города, которые могут быть непосредственно затронуты стрельбой и могут быть связаны с Young Dolph.
В Мемфисе после убийства Young Dolph есть угроза беспорядков "из-за мести" за рэпера (фото: Getty Images)
Правоохранители не исключают, что комендантский час таки будет введен - решение об этом будет принято после обсуждения вопроса с городскими властями и оценкой всех рисков и общей ситуации.
Творческий путь Young Dolph - через песни и пули
Young Dolph, уроженец Чикаго, выросший в Мемфисе, выпустил свой дебютный альбом "King of Memphis" в 2016 году. У него было несколько хитов, в том числе "Blue Diamonds" и "RNB" с участием Megan Thee Stallion.
Пятый студийный альбом рэпера "Rich Slave" (2020 год) поднялся на 5-ю строчку в чарте Billboard 200.
Видео: Young Dolph - 100 Shots" (2017)
В 2017 году Young Dolph чуть не погиб в результате перестрелки в Голливуде. Он провел несколько недель в больнице после получения трех огнестрельных ранений.
"Меня преследовали с 17, 18, 19 лет... Я просто знал, что я хорош", - сказал тогда артист The Guardian об инциденте в интервью 2018 года, и добавил, что он "не был человеком, который живет в страхе".
Видео: Young Dolph - Hold Up Hold Up Hold Up (2020)
"Мир потерял икону, великого человека и любимого артиста, которого забрали слишком рано. Его самоотверженность, стремление, трудолюбие и преданность всем окружающим всегда были на первом месте, и его будет очень не хватать. Наши мысли и молитвы направлены к его семье в это самое трудное время", - говорится в заявлении менеджера о смерти рэпера.
Видео: Young Dolph и Kenny Muney - Ashtra (2021)
Напомним, в Штатах ранее был убит рэпер Теодор Джонс (Young Greatness) - это произошло в Новом Орлеане в 2018-м. В том же году в Нью-Йорке застрелили 35-летнего рэпера Фрэнка Снейдера (Hollywood Play) в его день рождения возле клуба.
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