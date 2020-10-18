В США скончался врач и меценат, вернувший Украине бесценные реликвии

Умер меценат (иллюстративное фото: canva.com)

В штате Чикаго скончался знаменитый украинский врач

В Чикаго в воскресенье вечером скончался Юрий Сас-Подлуский – врач и меценат, который вернул Украине множество ценных реликвий. Он выкупал на европейских аукционах десятки ценных вещей, и передавал их в Ukrainian National Museum. На момент смерти меценату, защищавшему культурное наследие нашей страны, было 97 лет. Об этом сообщил Вахтанг Кипиани в Facebook.

"В Чикаго скончался Юрий Сас-Подлуский - врач и меценат, выкупил на европейских аукционах десятки бесценных вещей, в частности - реликвии митрополита Андрея Шептицкого, и передал на хранение в Ukrainian National Museum. Виделся с ним дважды. И каждый раз он передавал музею какие-то фантастические вещи, которые стоили тысячи и тысячи долларов, и очень от этого радовался. Я его спросил - не жалко ли ему тратить свои кровные, может лучше оставить что-то семье? Он сказал, что решил не оставлять никакого наследства сыну-американцу. Спрашиваю - почему? Ответ - он не любит Украину. И все свое состояние перевел в ценные дары для следующих поколений", - пишет Кипиани.

Юрий Сас-Подлуский (фото: Вахтанг Кипиани)

Мария Климчак в Facebook также выразила свои слова скорби от потери друга, с которым они дружили 20 лет.

"В калейдоскопе чикагских событий его жизни - врачебная практика - оказывал помощь всем, лечил и преподавал, держа руку на пульсе истории: коллекционировал, изучал, записывал, чтобы все передать музею, как часть сохраненной им истории и культуры Украины. О таких как он, говорят подаренные Богом, потому что рождаются один раз в века! Покойся с миром, дорогой господин Юрий! Мы всегда будем Вас помнить. Вечная память!" – написала Климчак.

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