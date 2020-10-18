У США помер лікар і меценат, який повернув Україні безцінні реліквії

Помер меценат (ілюстративне фото: canva.com)

У штаті Чикаго помер знаменитий український лікар

В Чикаго в неділю ввечері помер Юрій Сас-Подлуський – лікар і меценат, який повернув Україні безліч цінних реліквій. Він викуповував на європейських аукціонах десятки цінних речей, і передавав їх в Ukrainian National Museum. На момент смерті меценату, який захищав культурну спадщину нашої країни, було 97 років. Про це повідомив Вахтанг Кіпіані у Facebook.

"У Чикаго помер Юрій Сас-Подлуський - лікар і меценат, який викупив на європейських аукціонах десятки безцінних речей, зокрема - реліквії митрополита Андрея Шептицького, і передав на зберігання до Ukrainian National Museum. Бачився з ним двічі. І кожен раз він передавав музеєві якісь фантастичні речі, які коштували тисячі і тисячі доларів, і дуже з того тішився. Я його запитав - чи не шкода йому витрачати свої кровні, може краще лишити щось родині? Він сказав, що вирішив не лишати ніяку спадщину синові-американцеві. Питаю - чому? Відповідь - він не любить Україну. І всі свої статки перевів у цінні дари для наступних поколінь", - пише Кіпіані.

Юрій Сас-Подлуський (фото: Вахтанг Кіпіані)

Марія Климчак у Facebook також висловила свої слова скорботи від втрати друга, з яким вони дружили 20 років.

"У калейдоскопі чикагських подій його життя - лікарська практика - надавав допомогу усім, лікував і викладав, тримаючи руку на пульсі історії:колекціонував, вивчав, записував, щоб усе передати музеєві, як частину збереженої ним історії та культури України. Про таких як він, кажуть даровані Богом, БО НАРОДЖУЮТЬСЯ ОДИН РАЗ НА СТОЛІТТЯ! Спочивайте з миром, дорогий пане Юрію! Ми завжди будемо Вас пам’ятати. Вічная пам’ять!" – написала Клімчак.

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