В США обнаружили редкую опасную бактерию: убивает мозг человека за неделю

В США у пациента обнаружили очень опасную бактерию, которая поражает мозг человека. Она вызывает кровоизлияния в мозг, некроз тканей и амебный менингоэнцефалит.

Как сообщает американское издание CNN, у пациента в штате Флорида врачи диагностировали поражение одноклеточной бактерией неглерией Фоулера (Naegleria fowleri). Летальность после поражения этой бактерией составляет практически 100%. Больные страдают от повышенной температуры тела, сильной тошноты и рвоты, а также от сильных головных болей.

Заражение происходит только при попадании зараженной теплой воды в нос. Водятся эти микроорганизмы в озерах, реках, прудах, каналах. От человека к человеку ее передать невозможно.

Служба здравоохранения Флориды обратилась к жителям округа Хиллсборо с рекомендацией избегать контактов носа с водой из крана, а также из любых других источников.

"Используйте только кипяченую и охлажденную, дистиллированную или стерильную воду для приготовления растворов для ополаскивания носа или ритуальных умываний", - отметили медики.

Стоит отметить, что эта бактерия крайне редко поражает человека. За последние 10 лет в США было зафиксировано всего 34 случая заражения неглерией Фоулера, всего в истории было зафиксировано 143 случая. В штате Флорида было зафиксировано всего 37 случаев с 1962 года. Из всех инфицированных выжили только 4 пациента.

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