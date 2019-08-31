ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США напали на убийцу Кеннеди: все подробности

STYLERПерсоны    31.08.2019 - 18:47
В США напали на убийцу Кеннеди: все подробности
Убийцу Кеннеди Серхана пытались зарезать - все подробности (фото: libguides.com)

Серхан Серхан отбывает пожизненное заключение за убийство Роберта Кеннеди в 1968 году

В тюрьме имени Ричарда Донована недалеко от Сан-Диего напали и нанесли ножевые ранения Серхану Серхану, который в 1960-х застрелил кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, пишет The Guardian.

Как говорится в заявлении калифорнийского исправительного департамента, на которое ссылается издание, нападение произошло 30 августа днем. Офицеры тюрьмы быстро отреагировали на инцидент, когда обнаружили заключенного с колотыми ранами. Он был доставлен во внешнюю больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время Серхан находится в стабильном состоянии.

Также сообщается, что нападавшего уже нашли и изолировали.

В США напали на убийцу Кеннеди: все подробности

Убийцу Кеннеди Серхана пытались зарезать – все подробности (фото: theguardian.com)

Как известно, Серхан был признан виновным в убийстве Роберта Кеннеди 6 июня 1968 года, которое произошло в отеле Лос-Анджелеса сразу после того, как брат убитого ранее президента Джона Ф. Кеннеди объявил о победе на президентских выборах в Калифорнии от демократов.

Тогда Серхан сказал, что стрелял в Кеннеди, потому что был взбешен его поддержкой Израиля. Убийцу приговорили к смертной казни, но после временного запрета в Калифорнии смертной казни приговор был изменен на пожизненный срок.

Напомним, что ранее дочь Джона Кеннеди стала послом США в Японии.

Также мы писали, что в США скончался бывший советник Президента Кеннеди.

Под Хмельницким отец облил кислотой собственную дочь: всплыли жуткие детали Нам угрожают расправой: под Харьковом напали на журналистов (видео)
Новости Украины нападениеубийцаКеннеди
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь