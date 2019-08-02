22-летняя внучка Кеннеди умерла от "передоза": все подрбности

Сирша Кеннеди Хилл умерла (фото: kretimg.pw)

Сирша Кеннеди Хилл приняла слишком большую дозу наркотиков

Умерла внучка Роберта Кеннеди - брата президента США Джона Кеннеди и экс-генпрокурора. 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл скончалась в семейном поместье в Хайэннис-порт.

Как пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиками, хотя официальная причина смерти пока не называется.

К слову, недавно Сирша признавалась в интервью американским СМИ, что страдает от депрессии и борется с психическими заболеваниями. Ее депрессия, как она писала в своем блоге, "прижилась в начале средних школьных лет и будет со мной всю жизнь".

"Я чувствую глубокие приступы грусти, которые ложатся тяжелым валуном на грудь", - говорила Сирша.

Сирша Кеннеди Хилл умерла (фото: facebook.com/Kennedy Family Tree)

Издание пишет, что бездыханное тело девушки нашла в поместье ее бабушка Этел Кеннеди в четверг во второй половине дня. Женщина сразу же вызвала "скорую". Сирша была доставлена в больницу, но врачи лишь констатировали смерть.

"Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши", - говорится в заявлении семьи Кеннеди.

По словам родных девушки, "ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью".

Сирша Кеннеди Хилл умерла (фото: instagram.com/bessette_kennedy)

Напомним, что Роберт Кеннеди - третий из четырех сыновей семьи Кеннеди. В конце 60-х он погиб в результате покушения. В американской прессе уже говорят о семейном проклятии Кеннеди. Ведь ранее были убиты президент Кеннеди и сенатор Роберт Ф. Кеннеди. Их брат Джозеф П. Кеннеди-младший погиб во Второй мировой войне, а их сестра Кэтлин Кавендиш погибла в авиакатастрофе в 1948 году. Сын президента Джон Ф. Кеннеди-младший погиб в 1999 году, когда самолет, на котором он летел, разбился над Атлантическим океаном. Его жена и невестка, которые были на борту, также погибли.

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