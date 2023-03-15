UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США хлопець освідчився дівчині на концерті українського гурту: зворушливе відео

Хлопець освідчився дівчині на концерті Kalush Orchestra у США (колаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

На концерті популярного українського гурту Kalush Orchestra в США утворилась нова пара. Хлопець зробив пропозицію своїй коханій під час виступу нашого колективу в Атланті.

Відео цієї дуже романтичної історії музиканти опублікували у своєму Instagram.

Відомо, що освідчення робив українець, який вже дуже давно живе у США та слідкує за творчістю Kalush Orchestra.

Чому він вирішив зробити це саме тут і зараз? Все просто: Kalush Orchestra її улюблений гурт!

Музиканти в свою чергу підтримали пару та побажали нареченим щасливого сімейного життя.

До слова, це не перший такий запит до гурту.

За словами менеджменту артистів, часто на офіційну пошту гурту і в соціальних мережах надходять прохання записати відео привітання для пар, а також завітати на концерт і зробити там сюрприз коханим.

А влітку у Львові у фірмових "калуських" рожевих панамах одружилися Іван та Марічка. Це, власне, ще один популярний тренд від закоханих пар.

Одруження Івана та Марічки (фото: Львівська міська рада)

Нагадаємо, що у Євробачення 2023 тепер новий фаворит. Читайте (і слухайте), яка пісня з великим відривом претендує на перемогу.

Раніше ми писали, що донька відомого українського артиста зворушила піснею "для дітей, які переживають розлуку зі своїми татами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуKALUSHосвідчення