У США безслідно зникла 16-річна спадкоємиця мільярдера: що відомо

У США безслідно зникла донька співзасновника месенджера Slack Стюарта Баттерфілда та засновниці фотогостингу Flickr Катерини Фейк Мінт Баттерфілд. Нещодавно їй виповнилося 16. На вулицях Сан-Франциско розклеєні плакати із закликом допомогти в пошуках дівчини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Деталі

Чотири дні тому Мінт зникла з будинку своєї матері в багатому окрузі Марін, штат Каліфорнія.

Поліція не виключає того, що підліток може перебувати в центрі Сан-Франциско - Тендерлойні, найзлочиннішому районі міста, відомому як "героїнове гетто".

Неподалік розташовані мерія, консерваторія, музеї, бібліотеки, а також штаб-квартири "Twitter" і "Uber". І в центрі всієї цієї громадської активності розташоване найнебезпечніше місце.

Згідно з листівками, розміщеними по всьому району, Мінт востаннє бачили в неділю ввечері близько 22:00 у Болінасі, штат Каліфорнія.

Мінт Баттерфілд зникла в США (фото: twitter.com/yashar)

Наступного ранку її мати повідомила про зникнення. Дочка підприємців раніше проходила курс лікування від наркозалежності, але як вона могла потрапити в Тендерлойн - поки що неясно.

Існує два можливі варіанти розвитку подій - дівчина могла туди вирушити добровільно, або це було викрадення.

Поки поліція тримає розслідування в таємниці.

Що відомо про батьків дівчини

Про спосіб життя батька Мінт можна судити з його нерухомості: він проживає в розкішному особняку вартістю 31,7 мільйона доларів, де є винний погреб на 500 пляшок, а також в іншому будинку, який обійшовся йому в 19 мільйонів доларів, і в якому є сім спалень.

Стюарт Баттерфілд (фото: twitter.com/AmyLarson25)

Батьки зниклої розлучилися практично відразу після її народження. Після цього Стюарт одружився з Джен Рубіо, співвласницею бренду дорожніх аксесуарів Away, і став батьком ще двох дітей.

Кейт, мати дівчинки, почала стосунки з Урі Енгстромом, з яким у них троє дітей. Після розлучення батьків Мінт жила з матір'ю.