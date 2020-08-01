Сродни наркомании: эксперты рассказали, как гаджеты разрушают нашу жизнь

Соцсети могут негативно влиять на мозг и состояние человека (фото: pixabay.com)

Социальные сети заставляют людей чувствовать необоснованную эйфорию

В последнее время социальные сети стали нашими непременными спутниками. Большинство сразу же после сна тянутся к телефону, чтобы узнать о происходящем у родственников, друзей, различных блогеров.

"Люди - существа социальные, поэтому понятно, что нам очень важно знать, что происходит с теми, с кем мы контактируем в повседневной жизни", - поделился нейрофизиолог, кандидат биологических наук Виктор Комаренко с изданием "ТСН".

Также людям очень важно понимать, как их оценивают другие, а социальные сети как раз позволяют и себя показать, и на других посмотреть. Это первый крючок. Второй связан с так называемой системой вознаграждения, которая работает в мозге и регулирует наше поведение.

Именно благодаря этой системе мы чувствуем удовольствие, особенно, когда выполняем до конца действие либо принимаем решение. Соцсети - легкий способ почувствовать эйфорию без особых усилий.

Такая легкость цепляет и формируется зависимость. Ученые даже используют выражение - "дофаминовая игла". Сюда можно отнести и курение сигарет, и наркозависимость, и игровую зависимость.

Такие зависимости нарушают цепочки вознаграждений в нашем мозгу, растет недовольство и мы снова ищем простой способ почувствовать счастье. Единственный способ разорвать этот круг - отвлечься на более производительные действия. Например, заняться физической активностью.

В общем, контролировать сколько времени вы проводите в социальных сетях - правильная стратегия. К тому же, ученые доказали, что постоянный просмотр ленты новостей приводит к хроническому стрессу. Причина в том, что в интернет обычно выкладывают идеальную картинку своей жизни, что давит на самооценку, особенно когда в нашей жизни идет что-то не так. Поэтому используйте социальные сети в свою пользу и не забывайте о реальной жизни.

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