ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Схоже на наркоманію: експерти розповіли, як гаджети руйнують наше життя

Субота 01 серпня 2020 12:25
Схоже на наркоманію: експерти розповіли, як гаджети руйнують наше життя
Соцмережі можуть негативно впливати на мозок і стан людини (фото: pixabay.com)

Соціальні мережі змушують людей відчувати необгрунтовану ейфорію

Останнім часом соціальні мережі стали нашими неодмінними супутниками. Більшість відразу ж після сну тягнуться до телефону, щоб дізнатися про те, що відбувається у родичів, друзів, різних блогерів.

"Люди - істоти соціальні, тому зрозуміло, що нам дуже важливо знати що відбувається з тими, з ким ми контактуємо в повсякденному житті", - поділився нейрофізіолог, кандидат біологічних наук Віктор Комаренко з виданням "ТСН".

Також людям дуже важливо розуміти, як їх оцінюють інші, а соціальні мережі як раз дозволяють і себе показати, і на інших подивитися. Це перший гачок. Другий пов'язаний з так званою системою винагороди, яка працює в мозку і регулює нашу поведінку.

Саме завдяки цій системі ми відчуваємо задоволення, особливо, коли виконуємо до кінця дію або приймаємо рішення. Соцмережі - легкий спосіб відчути ейфорію без особливих зусиль.

Така легкість чіпляє і формується залежність. Вчені навіть використовують вираз - "дофамінова голка". Сюди можна віднести і куріння сигарет, і наркозалежність, і ігрову залежність.

Такі залежності порушують ланцюжки винагороди в нашому мозку, зростає невдоволення і ми знову шукаємо простий спосіб відчути щастя. Єдиний спосіб розірвати це коло - відволіктися на більш продуктивні дії. Наприклад, зайнятися фізичною активністю.

Загалом, контролювати скільки часу ви проводите в соціальних мережах - правильна стратегія. До того ж, вчені довели, що постійний перегляд стрічки новин призводить до хронічного стресу. Причина в тому, що в інтернет зазвичай викладають ідеальну картинку свого життя, що тисне на самооцінку, особливо коли в нашому житті йде щось не так. Тому використовуйте соціальні мережі в свою користь і не забувайте про реальне життя.

Раніше ми публікували топ продуктів, які викликають залежність.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України соцсетизависимость
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся