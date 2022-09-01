Срочно нужна помощь раненым бойцам: волонтер объявила сбор
Во время полномасштабного вторжения россиян многие бойцы тяжело ранены и им необходимы специальные ВАК аппараты для лечения.
Волонтер Наталия Юсупова объявила срочный сбор средств для наших защитников.
Всего по выставленному счету необходимо собрать 187 тысяч гривен, из них есть уже 64 тысячи.
"Все говорят про наступление и никто не понимает, что много раненых. Какие-то фейковые посты по 10 тысяч репостов, а я не могу собрать на очень нужные ВАК аппараты и расходники для тяжелораненых. Эти аппараты спасают жизнь наших бойцов и их не хватает!!! Ну что делать??? Тяжело раненых много, будем помогать?" - написала волонтер.
Реквизиты для помощи
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
Волонтер просит помощь купить для раненых бойцов специальные аппараты (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Напомним, что Козловский передал для ВСУ 6 военных грузовиков.
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