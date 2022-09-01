Терміново потрібна допомога пораненим бійцям: волонтер оголосила збір
Під час повномасштабного вторгнення росіян багато бійців важко поранені і їм необхідні спеціальні ВАК апарати для лікування.
Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів для наших захисників.
Всього за виставленим рахунком необхідно зібрати 187 тисяч гривень, з них є вже 64 тисячі.
"Всі говорять про наступ і ніхто не розуміє, що багато поранених. Якісь фейкові пости по 10 тисяч репостів, а я не можу зібрати на дуже потрібні ВАК апарати і розхідники для тяжкопоранених. Ці апарати рятують життя наших бійців і їх не вистачає!!! Ну що робити??? Важко поранених багато, будемо допомагати?"- написала волонтер.
Реквізити для допомоги
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
Волонтер просить допомогу купити для поранених бійців спеціальні апарати (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
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