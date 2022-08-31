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Козловский передал для ВСУ 6 военных грузовиков

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 18:30
Козловский передал для ВСУ 6 военных грузовиков Фото: президент ФК "Рух" Григорий Козловский (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и рации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Руха".

"Футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем, которые есть в стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой для нас будет победный", - заявил Козловский.

Он также поблагодарил тех, кто сейчас борется за нашу независимость.

"Это от нас такая скромная благодарность за то, что у нас есть возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность великим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые озабочены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые", - добавил Григорий Козловский.

Козловский передал для ВСУ 6 военных грузовиковКозловский передал для ВСУ 6 военных грузовиков

Напомним, ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ были приобретены 250 артиллерийских планшетов, 2 многофункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.

В интервью РБК-Украина президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский заявил, что война сделала Украину более украинской и вытащила украинское ДНК из всех украинцев.

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Вооруженные силы Украины Григорий Козловский
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