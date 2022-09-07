ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Среди участников сбора на бандерпечи разыграют боксерские перчатки с автографом Кличко

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 13:35
Среди участников сбора на бандерпечи разыграют боксерские перчатки с автографом Кличко Фото: среди участников сбора на бандерпечи разыграют боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал волонтерскую инициативу "Тепло на фронт" и передал боксерские перчатки со своим автографом, которые должны быть разыграны среди тех, кто задонатить на бандерпечи для защитников.

Об этом говорится на сайте волонтерского штаба "Украинская команда".

"Я присоединяюсь к волонтерской инициативе "Украинской команды" по обогреву тысяч военных. Это изготовление бандеропечей для защитников на передовой. Также передаю вот такие боксерские перчатки с автографом, которые будут разыграны среди тех, кто задонатил на печи", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что накануне холодов важно обеспечить воинов теплом, и призвал приобщаться к волонтерской инициативе по снабжению бандерпечей на фронт.

"На дворе становится холоднее. Готовимся к отопительному сезону. Но важно также обогреть наших защитников. Друзья! Передайте свое тепло нашим воинам! Нашим будет тепло - врагам ад", - отметил Кличко.

Напомним, в розыгрыше будут участвовать все донаты, сделанные с момента запуска акции "Тепло на фронт".

Победителей будет несколько, их будет определять один из сервисов рандомных чисел. Приобщиться можно за ссылкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Вооруженные силы Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь