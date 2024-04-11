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"Справжній патріот". В Одеській області загинув бойовий медик, коли рятував постраждалих

Четвер 11 квітня 2024 13:16
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"Справжній патріот". В Одеській області загинув бойовий медик, коли рятував постраждалих Загинув бойовий медик Роман Юхневич (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ввечері 10 квітня член громадської організації "Українська служба порятунку" Роман Юхневич загинув через ракетний удар, що спрямовано було на транспортно-логістичну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост голови ГО "Українська служба порятунку" Павло Діби у Facebook.

Деталі смерті медика

У результаті ворожого обстрілу Одещини, загинув наш член організації, ветеран війни, справжній патріот України, мужній чоловік: Роман Юхневич", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями близьких Романа, він загинув під час повторного ракетного удару, коли надавав допомогу постраждалим від першого влучання.

"Болгар", братику, як же так. Роман Юхневич загинув вчора надаючи допомогу постраждалим від ракетного обстрілу, підступна друга ракета окупантів обірвала його життя... Світла та щира Людина, мені тебе буде не вистачати...", - написали про Героя.

&quot;Справжній патріот&quot;. В Одеській області загинув бойовий медик, коли рятував постраждалих

&quot;Справжній патріот&quot;. В Одеській області загинув бойовий медик, коли рятував постраждалихРоман Юхневич загинув, коли рятував постраждалих (фото: facebook.com/Dyba911/)

Увечері 10 квітня російська армія запустила балістичні ракети по Одещині. Унаслідок цього загинуло четверо людей, серед них - десятирічна дитина.

Загалом 14 людей постраждали від ракетного удару РФ по Одещині, серед них - чотирирічна дитина з осколковими пораненнями та контузією, а також ще четверо осіб у тяжкому стані, які борються за життя.

Нагадаємо, що Зеленський сказав, чи поїде з України.

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