"Ніхто не знає, що буде завтра": Зеленський сказав, чи поїде з України

Володимир Зеленський сказав, чи поїде з України

"На початку російського вторгнення два роки тому я теж був у цей час у Києві. Ви відмовилися тікати за кордон зі словами, цитую: “Мені треба зброя, а не таксі”. Чи відмовилися б ви від нової пропозиції США виїхати, щоб урятувати себе й свою родину, якби ситуація тут погіршилася?" - запитав журналіст президента України.

"Якщо ситуація стане складнішою, ніж була? Я не впевнений, що це доречний сигнал для всіх, а не тільки для мене. Я думаю, що найважча ситуація залишилася минулому. Це моя думка. Насамперед. Найгірший період уже позаду", - зауважив Зеленський.

Володимир Зеленський сказав, чи поїде з України (фото: president.gov.ua)

"Але ситуація цілком може погіршитися", - зазначив журналіст

"Так, ви праві. Ніхто не знає, що буде завтра. Правда? А ми живемо сьогодні. І боремося сьогодні. Ми живемо одним днем. Але я не можу, і ніколи не вчиню так, я не можу залишити свою країну. За жодних обставин", - сказав Володимир в інтерв’ю.