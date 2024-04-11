"Настоящий патриот". В Одесской области погиб боевой медик, когда спасал пострадавших

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост главы ОО "Украинская служба спасения" Павел Дибы в Facebook.

Детали смерти медика

В результате вражеского обстрела Одесщины погиб наш член организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный муж: Роман Юхневич", - говорится в сообщении.

По сообщениям близких Романа, он погиб во время повторного ракетного удара, когда оказывал помощь пострадавшим от первого попадания.

"Болгар", братец, как же так. Роман Юхневич погиб вчера, оказывая помощь пострадавшим от ракетных обстрелов, коварная вторая ракета окупантов оборвала его жизнь... Светлый и искренний Человек, мне тебя будет не хватать...", - написали о Герое.

Роман Юхневич погиб, когда спасал пострадавших (фото: facebook.com/Dyba911/)

Вечером 10 апреля армия РФ запустила баллистические ракеты по Одесщине. В результате погибли четыре человека, среди них - десятилетний ребенок.

В общей сложности 14 человек пострадали от ракетного удара РФ по области среди них - четырехлетний ребенок с осколочными ранениями и контузией, а также еще четыре человека в тяжелом состоянии, борющиеся за жизнь.