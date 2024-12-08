Справжні модники. Чотири знаки Зодіаку, які мають ідеальне почуття стилю

Незалежно від того, які тренди зараз панують, вони точно знають, як виглядати на всі 100.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які мають ідеальний смак в одязі.
Він до деталей продумає свій образ та готовий витратити час, аби справді виглядати чудово. Інтенсивний знак Зодіаку не просто хоче почуватися впевнено і красиво, він процвітає, коли подобається сам собі. Тому, якщо раптом ви не знаєте, який образ вам підібрати на той чи інший випадок, проконсультуйтеся з цього питання зі Скорпіоном.
Авантюрний і сміливий астрологічний символ без вагань готовий демонструвати свій унікальний стиль. Він є вільним, богемним і готовий власноруч створювати тренди, а не йти за ними. Стрілець завжди експериментує з поєднаннями, принтами, готовий носити масивні намиста, чи з'явитися у вінтажному одязі, аби здивувати не лише інших, але в першу чергу і себе.
Його колір сили - це червоний: від солодкої вишні до сміливого малинового. Кожен відтінок, який можна уявити, підкреслить природну індивідуальність жінки-Овна та гарантує, що вона точно не залишиться поза увагою. Цей знак за своєю природою є напористим і домінуючим, а тому однаково добре виглядатиме як мотоциклетній куртці, та і у витонченій сукні. Бо тут йдеться про силу, незалежність та сміливість показати свої різні сторони.
Вони легко відволікаються, коли влаштовують похід по магазинах, проте це не заважає їм залишатися стильними. Близнюки з радістю поринають з головою в нові тренди та експериментують з вбраннями. Цей астрологічний символ навіть інтуїтивно знає, що йому хочеться одягнути, аби виглядати блискуче. І це не завжди означає, що речі мають бути з останніх колекцій.
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