У справі Дніпровського аеропорту можуть поставити крапку: у чому причина

Як відомо, міськрада Дніпра на користь України вимагає у суді від Державіаслужби скасування наказу, який фірму з орбіти Ігоря Коломойського призначили експлуатантом аеродрому.

У Дніпропетровському окружному адміністративному суді міськрада перемогла. Фірма олігарха подала апеляцію, щоби затягнути справу.

Нагадаємо, що городяни втратили аеропорт ще в нульові роки. Тоді він перейшов у володіння компанії Коломойського.

Компанія Коломойського "Галтера", яка отримала контроль над аеропортом, зобов'язалося інвестувати в його розвиток 882,1 млн грн, а також спрямувати на реконструкцію злітно-посадкової смуги 107 млн грн, передати у власність держави УПС та радіомайнову станцію.

Фірма Коломойського практично нічого не зробила. Після приватизації експлуатантом аеродрому стала приватна "ТО Дніпропетровськ Дніпропетровськ" - з орбіти Коломойського. Від роботи аеропорту залежить не лише Дніпропетровська область, а й Запорізька, Херсонська, Кіровоградська та Донецька області. Потенційний пасажиропотік аеропорту Дніпра може досягати 1,6 млн осіб на рік.

Після приватизації олігарх через фірму-експлуатанта видавив із аеропорту всі міжнародні авіакомпанії, зробивши виняток лише для власних - МАУ, Дніпроавіа, Роза вітрів.

"Ігор Коломойський володіє компанією МАУ, яка виконує міжнародні рейси. Тому йому як власнику МАУ не вигідно, щоб в аеропорту Дніпра сідали літаки інших авіакомпаній. З однієї простої причини, що весь пасажиропотік має купити у МАУ квиток, підскочивши до Києва. Він (Коломойський, - ред.) використовував аеропорт Дніпро як аеропорт "Підскоку", - заявив Геннадій Корбан, голова Громадської ради при мерії Дніпра.

У 2015 році Фонд держмайна зробив спробу розірвати договір з компанією Коломойського, оскільки його фірма "Галтера" не займалася розвитком об'єкта, попри взяті зобов'язання.

Фонд програв у цій справі після численних судів.

"Злітно-посадкова смуга досі не передана у власність держави, попри відповідне зобов'язання як у Рішенні РНБО, так і безпосередньо в інвестиційному договорі. Акти з компанією "Дніпроавіа" про передачу смуги не підписані", - заявила Олена Доненко, юрист, представляє інтереси Дніпра у боротьбі за аеропорт.

2021 року жителі Дніпра підписали створену адвокатом Оленою Доненко петицію про те, щоб розблокувати аеропорт Дніпра для польотів міжнародних компаній. Таке рішення залежить від експлуатанта.

Держава надала модернізації аеропорту у Дніпрі високий пріоритет. Проект включили до програми "Велике будівництво" та виділили фінансування.

Наразі суд навколо аеропорту триває.

"Коломойський та його банда не збираються здаватися. Вони підключають усі можливі важелі впливу. Тому дивитимемося", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.