Эти способы помогут избавиться от мошек в доме за 1 минуту

Появление мошки в доме - распространенная проблема, особенно летом. Обычно мошку привлекает еда и увядшие растения. К счастью, существует безопасный и простой в применении способ, который поможет решить эту проблему.

Использование различных химических средств может решить проблему, но это не останется без последствий для самочувствия человека. Поэтому вместо того, чтобы использовать химикаты, лучше выбрать простой и надежный метод.

Как сделать ловушку для мошек

Пластиковый стакан

Нужно влить в него сладкий раствор из яблочного уксуса и сахара. Затем оберните его пищевой пленкой. Вилкой или кончиком карандаша нужно проткнуть поверхность, образовав небольшие отверстия.

После этого нужно разместить ловушку возле окна или места, где летают насекомые. Мошки будут пробираться внутрь чашки и тонут в растворе.

Пластиковая бутылка

Сделать мухоловку можно из простой пластиковой бутылки. С помощью ножа или ножниц нужно разрезать бутылку пополам. Затем переверните верхнюю часть, чтобы образовалась этакая воронка, и прикрепите ее ко второй части бутылки, которая должна быть больше. Закрепить все необходимо водопроницаемой лентой.

Далее налейте красное вино или бальзамический уксус на дно бутылки, чтобы привлечь насекомых. Их будет притягивать запах и они будут застревать внутри.

Стеклянная бутылка

Этот трюк легко настроить, ведь он займет всего несколько минут. Нужно просто перелить в стеклянную бутылку сироп и поместите его в стратегическое место в доме.

Таким образом мошек также будет привлекать запах, и им будет трудно вылететь, оказавшись в бутылке.