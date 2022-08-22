Эти способы помогут вам навсегда избавиться от крыс на огороде и в саду

Крысы - это вредители, которые причиняют большой вред саду и огороду.

Эксперты назвали способы, которые помогут навсегда избавиться от грызунов, пишет Express.

Где обитают крысы

Крысы опасны тем, что могут распространять потенциально серьезные заболевания, в том числе лептоспироз, который может привести к болезни Вейля.

Они могут устраивать дома под настилом, в сараях или теплицах, а также в компостных кучах.

Эти грызуны в ​​основном ведут ночной образ жизни, поэтому садовники могут их не видеть, но есть и другие контрольные признаки, на которые следует обратить внимание.

Могут быть туннели, дорожки вдоль стен, заборов или зданий шириной до 10 см.

Садовники также могут заметить их цилиндрический помет, обглоданную древесину или параллельные следы зубов на посевах.

Обычно применяемый крысиный яд может быть токсичен и опасен для домашних животных и людей.

Эксперты по садоводству из Primrose поделились четырьмя естественными, но эффективными способами избавиться от крыс в саду навсегда.

Эфирные масла

По словам экспертов, крысы обладают "одним из лучших обоняний в животном мире", превосходя таковое у собак.

При использовании в сильной концентрации эфирные масла могут творить чудеса, отпугивая крыс от вашего сада благодаря своей эффективности.

Масло перечной мяты, эфирные масла цитронеллы и эвкалипта в чистом виде — все это запахи, которые не понравятся крысам.

Нанесите несколько капель в том месте, где были крысы. Также можно капнуть масла на вату и положить в местах обитания вредителей.

Острый перец

Крыс сильно отпугивают острые приправы, такие как острый перец.

Вы можете сделать свой собственный домашний спрей от крыс с кайенским перцем или кусочками чили.

Чтобы сделать этот репеллентный спрей, смешайте кайенский перец или чили с водой и сильно нагрейте смесь, чтобы пропитать перец чили.

Затем дайте ему остыть — чем дольше вы его оставите, тем сильнее будет перец чили.

После добавьте немного мыла и перелейте в пульверизатор. Затем раствор можно обильно наносить на участки, где есть признаки присутствия крыс.

Заблокируйте потенциальное убежище



Крысы устраиваются под существующими конструкциями, такими как садовые постройки и настилы.

Чтобы предотвратить это, заблокируйте доступ к областям под ними — независимо от того, насколько узким будет пространство.

Проведите генеральную уборку в своем саду, избавьтесь от мусора и обрежьте разросшуюся растительность. Это даст крысам меньше укрытий. Крысы обычно пугаются этого и начинают искать убежища в других местах.