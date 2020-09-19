Способен поглотить Землю: в NASA рассказали о новом шторме на Юпитере

На Юпитере зафиксировали штормы невероятных размеров - астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США сделали снимок явления, которое удалось запечатлеть при помощи телескопа Hubble (Хаббл).

Фото новых штормов на пятой планете от Солнца и самой большой в Солнечной системе опубликовано на Instagram-странице NASA.

Штормы на Юпитере, расположенном в 653 миллионах километров от Земли, был сделан 25 августа.

"Большое красное пятно видно, когда оно пробивается сквозь облака. Исследователи говорят, что Большое Красное Пятно имеет размер около 9 800 миль (15 771,57 км) в поперечнике, достаточно большое, чтобы поглотить Землю", - говорится в сообщении.

Напомним, что средний диаметр нашей планеты составляет 12 742 км, а окружность - 40 тысяч км.

Уникальную и захватывающую деталь на снимке Хаббла видно в средних северных широтах Юпитера: яркий, белый, протяженный шторм, движущийся вокруг планеты со скоростью 560 км/ч.

"Хотя штормы в этом регионе случаются каждые шесть лет или около того, время проведения наблюдений Хаббла 25 августа 2020 г. позволило идеально показать структуру", - рассказали в NASA.

Новые штормы на Юпитере и ледяной спутник планеты - Европа (Фото: NASA / EuropeanSpaceAgency / STScI / A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), OPAL team)

Как сообщалось ранее, недавно астрономы обнаружили признаки жизни на Венере в ядовитом слое атмосферы планеты.

Напомним, ранее NASA показало впечатляющий снимок "розовой" бури на Юпитере.