Спосіб №1, який допоможе запобігти здуттю живота після їжі

Здуття живота час від часу турбує практичного кожного. Це неприємне відчуття, коли живіт буквально розпирає від надмірної кількості газів, і є спосіб, який допоможе уникнути цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нealth .

Як зупинити здуття живота після їжі

Їсти повільно і ретельно пережовувати їжу - найкращий спосіб зупинити здуття, оскільки це допомагає уникнути заковтування зайвого повітря. Це особливо корисно, якщо ви часто відригуєте.

Ця проста стратегія сприяє травленню, розбиваючи їжу на більш дрібні частинки, що полегшує кишечнику переробляти з’їдене.

Ви можете кусати меншими шматочками, використовуйте менший посуд, жуйте більше разів, перш ніж проковтнути або робіть короткі перерви під час їжі.

Дослідження показують, що вашому мозку потрібно приблизно 20 хвилин, щоб зрозуміти, що ви ситі. І навпаки, занадто швидке вживання їжі пов’язане з набором зайвої ваги.

Уважне харчування допомагає зменшити стрес і підтримує травну систему організму, сприяючи розслабленню.

Як лікувати здуття живота

Їжа невеликими порціями протягом дня допомагає запобігти перевантаженню кишківника та зменшує виникнення здуття, завдяки чому ви відчуваєте себе комфортніше.

Регулярні фізичні вправи можуть покращити травлення та допомогти запобігти здуттю живота. Такі дії, як ходьба, можуть бути особливо корисними. Масаж живота справа наліво також може допомогти вивільнити накопичений газ.

Продукти з високим вмістом клітковини можуть допомогти впоратися з закрепами.

Чого слід уникати

Їжа та напої, що містять вуглеводи, можуть призвести до здуття, а саме:

деякі фрукти, такі як яблука, персики та груші

овочі, такі як цибуля та часник, а також хрестоцвіті овочі, такі як броколі, цвітна капуста, зелень і капуста

бобові, такі як квасоля, горох і сочевиця

молочні продукти, такі як молоко, морозиво та йогурт

цільні зерна, такі як овес та жито

Необхідно звернути до лікаря, якщо здуття живота супроводжується будь-яким із наведених нижче симптомів: