Спортивные тренировки в маске полезны: врачи ошеломили заявлением

Ученые заявили, что спортивные тренировки в защитной маске не только возможны, но и даже полезны для здоровья. Выяснилось, что они не только не ограничивают приток кислорода и не ухудшают работу легких, а на самом деле помогают не распространять любые вирусные заболевания во время занятия спортом.

Было проведено два исследования и оба показали, что использование маски во время тренировок действительно полезно. Об этом пишет издание Popmech.

Во время первого исследования ученые пригласили 16 добровольцев-мужчин, которые занимались тренировками на велотренажере. Всем участникам измерили давление, частоту сердечных сокращений и уровень сатурации кислорода. Тестирование проводили трижды – без маски, с обычной маской и с респиратором. Единственный показатель, который отличался – это после использования респиратора N95 – у некоторых добровольцев оказался повышенным уровень углекислого газа. Медики рекомендуют во время занятия спортом использовать обычные хирургические маски, а респираторы оставить для других случаев.

Во втором исследовании ученые проанализировали медицинские заключения и не нашли ни единого доказательства того, что функция легких может снижаться из-за использования масок во время тренировок. Она может давать неприятные ощущения и даже легкую одышку, но это лишь субъективные ощущения, которые не подтверждаются физиологическими показателями.

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