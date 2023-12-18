Спорт взимку не потрібен? Лікарі пояснили, чи потрібна в холод фізична активність

Побутує міф, що взимку можна зменшити кількість фізичної активності, адже організм нібито перебуває в "сплячці". Проте це не так. Заняття спортом корисні в будь-яку пору року.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно розподілити фізичну активність взимку та яка від цього користь.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт ВООЗ, допис МОЗ у Telegram-каналі.
У ВООЗ людям від 18 до 64 років без хронічних захворювань радять займатися аеробною фізичною активністю помірної інтенсивності не менше 150-300 хвилин на тиждень.
При цьому варто виконувати силові вправи для зміцнення м'язів щонайменше два рази 2 на тиждень.
Загальна рекомендація полягає в тому, що слід обмежити кількість часу, проведеного в сидячому положенні. Заміна сидячого часу фізичною активністю приносить користь для здоров'я.
Звісно, взимку вибір видів спорту на вулиці не такий широкий, як у теплу пору року. Однак це не привід зменшувати кількість занять спортом.
Крім того, взимку до звичних занять спортом додаються ігри в сніжки, ліплення снігової баби, катання на санях, ковзанах, лижах і сноубордах. Така фізична активність є достатньо інтенсивною та корисною.
Дослідження вчених також доводять, що зимові види спорту позитивно впливають на стан психологічного здоров'я людини.
Суттєвою відмінністю від літніх занять спортом взимку є низька температура. Тому варто уникати переохолодження. Для цього ретельно добирайте одяг.
Перший шар повинен бути з тонкого одягу із синтетичних тканин, які відводять піт від тіла. Другий - фліс чи вовна для збереження тепла. Третій, верхній шар - легкий, він повинен "дихати" та водночас не пропускати воду й вітер.
Обов'язково робіть розминку перед тренуванням протягом 15-20 хвилин. Вона повинна складатися з розтяжки, вправ на кардіосистему та навантаження на ті м'язи, які будуть пропрацьовані під час тренування.
За дві-чотири години до тренування треба з'їсти ситну їжу, багату на вуглеводи та білки. Після першої години кожні 30-60 хвилин слід вживати перекуси: банан, сухофрукти, енергетичний батончик з горіхів, злаків та сухофруктів тощо.
Також стежте за адекватним споживанням рідини. Для регідратації краще використовувати теплу рідину: чай, воду з лимоном, бульйон.
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