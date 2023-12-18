Спорт взимку не потрібен? Лікарі пояснили, чи потрібна в холод фізична активність

Побутує міф, що взимку можна зменшити кількість фізичної активності, адже організм нібито перебуває в "сплячці". Проте це не так. Заняття спортом корисні в будь-яку пору року.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт ВООЗ, допис МОЗ у Telegram-каналі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно розподілити фізичну активність взимку та яка від цього користь.

Скільки на тиждень потрібно займатися спортом

У ВООЗ людям від 18 до 64 років без хронічних захворювань радять займатися аеробною фізичною активністю помірної інтенсивності не менше 150-300 хвилин на тиждень.

При цьому варто виконувати силові вправи для зміцнення м'язів щонайменше два рази 2 на тиждень.

Загальна рекомендація полягає в тому, що слід обмежити кількість часу, проведеного в сидячому положенні. Заміна сидячого часу фізичною активністю приносить користь для здоров'я.

Чи потрібно зменшувати фізичну активність взимку

Звісно, взимку вибір видів спорту на вулиці не такий широкий, як у теплу пору року. Однак це не привід зменшувати кількість занять спортом.

Крім того, взимку до звичних занять спортом додаються ігри в сніжки, ліплення снігової баби, катання на санях, ковзанах, лижах і сноубордах. Така фізична активність є достатньо інтенсивною та корисною.

Дослідження вчених також доводять, що зимові види спорту позитивно впливають на стан психологічного здоров'я людини.

Як зробити зимовий спорт безпечним

Суттєвою відмінністю від літніх занять спортом взимку є низька температура. Тому варто уникати переохолодження. Для цього ретельно добирайте одяг.

﻿﻿Перший шар повинен бути з тонкого одягу із синтетичних тканин, які відводять піт від тіла. ﻿﻿Другий - фліс чи вовна для збереження тепла. ﻿﻿Третій, верхній шар - легкий, він повинен "дихати" та водночас не пропускати воду й вітер.

Обов'язково робіть розминку перед тренуванням протягом 15-20 хвилин. Вона повинна складатися з розтяжки, вправ на кардіосистему та навантаження на ті м'язи, які будуть пропрацьовані під час тренування.

За дві-чотири години до тренування треба з'їсти ситну їжу, багату на вуглеводи та білки. Після першої години кожні 30-60 хвилин слід вживати перекуси: банан, сухофрукти, енергетичний батончик з горіхів, злаків та сухофруктів тощо.

Також стежте за адекватним споживанням рідини. Для регідратації краще використовувати теплу рідину: чай, воду з лимоном, бульйон.