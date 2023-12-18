Спорт зимой не нужен? Врачи объяснили, нужна ли в холод физическая активность

Бытует миф, что зимой можно снизить количество физической активности, ведь организм якобы находится в "спячке". Однако это не так. Занятия спортом полезны в любое время года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно распределить физическую активность зимой и какая от этого польза.

Сколько в неделю нужно заниматься спортом

В ВОЗ людям от 18 до 64 лет без хронических заболеваний советуют заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивности не менее 150-300 минут в неделю.

При этом следует выполнять силовые упражнения для укрепления мышц не менее двух раз 2 в неделю.

Общая рекомендация состоит в том, что следует ограничить количество времени, проведенного в сидячем положении. Замена сидячего времени физической активностью приносит пользу здоровью.

Нужно ли уменьшать физическую активность зимой

Конечно, зимой выбор видов спорта на улице не такой широкий, как в теплое время года. Однако это не повод сбавлять количество занятий спортом.

Кроме того, зимой к привычным занятиям спортом добавляются игры в снежки, лепка снежной бабы, катания на санях, коньках, лыжах и сноубордах. Такая физическая активность является достаточно интенсивной и полезной.

Исследования ученых также доказывают, что зимние виды спорта оказывают положительное влияние на состояние психологического здоровья человека.

Как сделать зимний спорт безопасным

Существенным отличием от летних занятий спортом зимой является низкая температура. Поэтому следует избегать переохлаждения. Для этого тщательно подбирайте одежду.

﻿﻿Первый слой должен быть из тонкой одежды из синтетических тканей, отводящих пот от тела.﻿﻿ Второй - флис или шерсть для сохранения тепла. Третий, верхний слой - легкий, он должен "дышать" и одновременно не пропускать воду и ветер.

Обязательно делайте разминку перед тренировкой в течение 15-20 минут. Она должна состоять из растяжки, упражнений на кардиосистему и нагрузки на те мышцы, которые будут проработаны во время тренировки.

За два-четыре часа до тренировки нужно съесть сытную пищу, богатую углеводами и белками. После часа каждые 30-60 минут следует употреблять перекусы: банан, сухофрукты, энергетический батончик из орехов, злаков и сухофруктов и т. д.

Также следите за адекватным потреблением жидкости. Для регидратации лучше использовать теплую жидкость: чай, воду с лимоном, бульон.